TV-Spot zu Captain America: Brave New World verrät neue Details

Die Kino-Premiere von Captain America: Brave New World rückt näher – und um die Fans einzustimmen, hat Marvel einen neuen TV-Spot veröffentlicht.

New 'CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD' tv spot with new footage! pic.twitter.com/a5j5WRGlxe — CalmTitan (@CalmTitan) January 30, 2025

Der kurze, aber spannende Clip enthüllt neue Details zur Handlung. Sam Wilson, der im Finale von The Falcon and The Winter Soldier offiziell das Schild übernahm, steht im Film vor einer gewaltigen Herausforderung: Nach einem Treffen mit dem neu gewählten US-Präsidenten Thaddeus Ross (gespielt von Harrison Ford in seinem MCU-Debüt) gerät er in einen internationalen Zwischenfall.

Neben Anthony Mackie als Captain America spielen unter anderem auch bekannte Gesichter wie Danny Ramirez, Shira Haas, Xosha Roquemore, Carl Lumbly, Giancarlo Esposito, Liv Tyler und Tim Blake Nelson mit.

Captain America: Brave New World startet am 13. Februar 2025 in den Kinos.