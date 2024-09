Nach unbeliebtem Minecraft-Trailer nehmen Fans es selbst in die Hand

Kürzlich wurde der erste offizielle Trailer zum kommenden „Minecraft“-Film veröffentlicht. Während das ganze Projekt mit gemischten Gefühlen aufgenommen wurde, kam der Trailer nicht allzu gut an. Fans haben sich deshalb zusammengetan, um eine Alternative zu erstellen.

„Uns gefiel nicht wirklich, wie der offizielle Film aussah, also haben wir ihn neu gemacht“, schreibt der YouTube-Kanal Alumio zu dem animierten Video, das als Ersatz für den Trailer zum CGI/Live-Action-Film zu „Minecraft“ dienen soll und der konnte bei den Fans des Spiels ordentlich punkten.

Der kommende Film bietet Starbesetzung mit Schauspielern wie beispielsweise Jason Momoa, Jack Black, Emma Myers und Jennifer Coolidge. In der offiziellen Beschreibung heisst es:

„Willkommen in der Welt von Minecraft, in der Kreativität nicht nur beim Basteln hilft, sondern überlebenswichtig ist! Vier Aussenseiter – Garrett ‚The Garbage Man‘ Garrison, Henry, Natalie und Dawn – haben mit ganz gewöhnlichen Problemen zu kämpfen, als sie plötzlich durch ein mysteriöses Portal in die Oberwelt gezogen werden: ein bizarres, kubisches Wunderland, das von der Vorstellungskraft lebt.“