Until Dawn: Verfilmung hat jetzt einen Release-Termin

Das Videospiel „Until Dawn“ war ein grosser Erfolg, und nun soll die Verfilmung daran anknüpfen. Sony Pictures hat den 25. April 2025 als Veröffentlichungstermin angekündigt.

Der von David F. Sandberg inszenierte Horrorfilm mit R-Rating wird unter anderem von Ella Rubin, Michael Cimino und Peter Stormare in den Hauptrollen gespielt. Das Drehbuch stammt von Gary Dauberman.

Die Handlung dreht sich um acht Freunde, die in einer abgelegenen Berghütte versuchen, eine Nacht mit einem mysteriösen Killer zu überleben. Sony Pictures hält sich bisher also an die Grundgeschichte des Originalspiels.

Der Film ist Teil des wachsenden Portfolios von PlayStation Productions, zu dem auch Produktionen wie „The Last of Us“ und „Uncharted“ zählen.