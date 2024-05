Update zum Nintendo-Museum in Kyoto, Japan

Es ist der Gründungsort von Nintendo, der derzeit in ein Museum umgewandelt wird. Die Eröffnung lässt allerdings noch etwas auf sich warten, wie aus einem Finanzbericht hervorgeht.

Ursprünglich im Jahr 2021 angekündigt, soll das Nintendo-Museum in Kyoto noch in diesem Jahr fertiggestellt werden. In einem Finanzbericht gibt es ein kleines Update.

Das Museumsgebäude in Uji City, Kyoto sei fertiggestellt und man bereite sich nun auf die Eröffnung vor. Da diese Vorbereitungen einige Zeit in Anspruch nehmen werden, wurde der Termin der Eröffnung für Herbst 2024 angesetzt.

Das Museum soll nicht nur die Firmengeschichte erklären, sondern auch verschiedene historische Produkte ausstellen. Des Weiteren sollen Areale zum Ausprobieren und Erleben neuer Spiele animieren.