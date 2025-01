Updates zu Filmen wie Horizon Zero Dawn und Helldivers 2

Auf der „CES 2025“ ging es nicht nur um bahnbrechende Technologien, sondern auch um spannende Film- und Projektankündigungen. Im Fokus standen unter anderem „Horizon Zero Dawn“ und „Helldivers 2“.

Mitarbeiter von PlayStation Productions nutzten die Messe, um ein Update zu ihren geplanten Adaptionen zu geben. Nach dem Erfolg von Projekten wie „The Last of Us“ und „Gran Turismo“ plant Sony, sein Portfolio weiter auszubauen.

Der Film „Horizon Zero Dawn“, eine Kooperation von Columbia Pictures und PlayStation Productions, soll sich auf Aloys Ursprungsgeschichte konzentrieren, ähnlich wie das erste Spiel. Damit ersetzt der Film eine ursprünglich geplante Netflix-Animationsserie, die letztlich nicht umgesetzt wurde.

Auch „Helldivers 2“ wird adaptiert, wobei das Projekt auf dem Überraschungshit des Spiels basiert. Allerdings befinden sich beide Vorhaben noch in der frühen Entwicklungsphase, weshalb derzeit weder umfangreiche Informationen noch Veröffentlichungstermine vorliegen