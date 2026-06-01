USA und Kanada: Ocean’s Eleven kehrt zurück ins Kino

In knapp drei Wochen dürfen sich Fans cleverer Casino-Coups freuen: „Ocean’s Eleven“ kehrt für ein Jubiläums-Event zurück auf die grosse Leinwand.

25 Jahre nach dem ursprünglichen Kinostart bringt Fathom Entertainment Steven Soderberghs Heist-Klassiker „Ocean’s Eleven“ zurück in ausgewählte Kinos. Die Sondervorführungen finden am 21. und 24. Juni 2026 in den USA und Kanada statt. Zusätzlich zum Film erhalten Besucher exklusive Einblicke und Hintergrundinformationen von Filmkritiker Leonard Maltin.

Als „Ocean’s Eleven“ Ende 2001 in die Kinos kam, entwickelte sich der Film zu einem weltweiten Erfolg. Mit George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts und Andy Garcia versammelte die Produktion einige der grössten Hollywood-Stars ihrer Zeit vor der Kamera. Weltweit spielte der Film über 450 Millionen US-Dollar ein und zählt bis heute zu den bekanntesten Vertretern des Heist-Genres – also Filmen, in denen ausgeklügelte Raubzüge im Mittelpunkt stehen.

Für Europa wurden bislang keine entsprechenden Kinotermine angekündigt.