Vaiana 2 bricht Rekorde

Disney feiert mit dem Kinostart von „Vaiana 2“ einen weiteren Rekorderfolg und begeistert Fans weltweit.

Schon bei der Ankündigung des Sequels war die Vorfreude gross – und die Erwartungen wurden mehr als erfüllt. Allein in den USA erzielte der Film in den ersten Tagen beeindruckende 221 Millionen US-Dollar und übertraf damit den bisherigen Rekordhalter „The Super Mario Bros. Movie“ (204 Millionen US-Dollar). Auch international konnte „Vaiana 2“ überzeugen: Mit globalen Einnahmen von über 383 Millionen US-Dollar in den ersten Tagen setzte der Film neue Massstäbe.

Ursprünglich als TV-Serie geplant, entschied sich Disney für eine Kinoumsetzung und holte die Originalsprecher Auli’i Cravalho und Dwayne Johnson zurück. Die neuen Songs von Abigail Barlow und Emily Bear unterstreichen den Zauber dieses erfolgreichen Abenteuers.