Vaiana 3 angekündigt?

Noch bevor die Realverfilmung in den Kinos startet, gibt Dwayne Johnson bereits einen Ausblick auf die Zukunft der Animationsreihe.

Disney arbeitet offenbar an „Vaiana 3“. Dwayne Johnson, der den Halbgott Maui sowohl in den Animationsfilmen als auch in der Realverfilmung spielt, bestätigte bei einem Presse-Event in Brasilien, dass bereits Gespräche über einen dritten Animationsfilm laufen. Das Drehbuch sollen erneut Jared Bush und Dana Ledoux Miller schreiben. Konkrete Details zur Handlung oder ein Starttermin sind bislang allerdings nicht bekannt.

Die Ankündigung kommt wenig überraschend. Schon der erste Animationsfilm entwickelte sich nach seinem Kinostart 2016 auf Disney+ zu einem der meistgesehenen Titel der Plattform. Auch „Vaiana 2“ war sowohl an den Kinokassen als auch im Streaming erfolgreich und unterstreicht das anhaltende Interesse an der Reihe.

Die Live-Action-Version von „Vaiana“ feiert am 9. Juli 2026 ihre Kino-Premiere.