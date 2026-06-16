Vaiana: Neuer Song für Disneys Neuauflage

Disney setzt bei der Live-Action-Adaption von „Vaiana“ auf ein musikalisches Wiedersehen: Komponist Lin-Manuel Miranda hat mit „Along the Way“ einen neuen Song geschrieben, in dem gleich zwei Darstellerinnen der Titelheldin gemeinsam zu hören sind.

Für die Neuverfilmung hat Lin-Manuel Miranda, der bereits die Musik des Animationsfilms mitprägte, erneut zur Feder gegriffen. Der neue Titel wird von Catherine Laga'aia gesungen, die in der Live-Action-Version die Rolle der „Vaiana“ übernimmt. Unterstützt wird sie von Auli'i Cravalho, die der Figur in den bisherigen Animationsfilmen ihre Stimme verlieh, sowie von Dwayne Johnson, der erneut als Halbgott Maui zu sehen und zu hören sein wird. Nach Angaben der Beteiligten entstand die Idee aus dem Wunsch heraus, die beiden Versionen der Figur miteinander in einen musikalischen Austausch treten zu lassen.

Der Kinostart ist für den 9. Juli 2026 geplant, der offizielle Soundtrack erscheint bereits Ende Juni.