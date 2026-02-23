Venom wechselt die Spur

„Venom“ erhält einen Neustart als Animationsfilm. Ein erfahrenes Kreativteam soll dem Franchise damit neue Impulse geben.

Die Regie übernehmen Zach Lipovsky und Adam B. Stein, die zuletzt mit „Final Destination: Bloodlines“ auf sich aufmerksam gemacht haben. Tom Hardy bleibt dem Projekt erhalten, wirkt diesmal jedoch hinter der Kamera als Produzent mit. Der Wechsel ins Animationsformat soll Venom neu positionieren, nachdem die letzten Realfilme an Dynamik verloren haben. Als Referenz gilt der Erfolg der animierten Spider-Verse-Filme, nur mit deutlich mehr Symbionten-Schleim.

Inhaltlich steht das Projekt noch am Anfang. Bei Sony Pictures Animation startet zunächst ein sogenannter Writers’ Room: ein kollaborativer Entwicklungsprozess, bei dem mehrere Autoren unterschiedliche Story-Ideen ausarbeiten. Dieses Vorgehen ist aus dem Serienbereich bekannt, hat sich aber auch im Film etabliert. Animation bietet dabei grössere kreative Freiheit, etwa bei Stil, Tonalität und Inszenierung.

Ein Starttermin ist bislang nicht bekannt.