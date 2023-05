Das Strong National Museum of Play hat in diesem Jahr vier neue Spiele in die „World Video Game Hall of Fame“ aufgenommen.

(Bildquelle: museumofplay.org)

Vier neue Spiele haben es aufgrund ihres Erfolges in die „World Video Game Hall of Fame“ geschafft, eine internationale Ruhmeshalle.

Dabei handelt es sich um „Wii Sports“, „Barbie Fashion Designer“, „Computer Space“ und „The Last of Us“. „Wii Sports“ wird für die einfache Spielmechanik gelobt. Diese mache es kleinen Kindern und Senioren gleichermassen zugänglich und trug dazu bei, die Vorstellung davon, wer ein „Gamer“ ist, neu zu definieren. „Barbie Fashion Designer“ hat bewiesen, dass ein Computerspiel für Mädchen erfolgreich sein kann. „Computer Space“ gilt als erstes kommerzielles Videospiel und als Wegbereiter für die Videospielindustrie. „The Last of Us“ wird für seine einzigartige Handlung und Charaktere gelobt.

Alle vier Spiele werden diesen Sommer im „Strong Museum of Play“ zu sehen sein.