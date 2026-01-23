Voller Trailer zu Masters of the Universe

Vom Grossraumbüro zurück nach Eternia: Der Trailer zu „Masters of the Universe“ bringt „He-Man“ ins Jahr 2026.

Amazon MGM Studios und Mattel Studios haben den ersten vollen Trailer zur Live-Action-Adaption veröffentlicht. Sie setzen dabei auf einen Mix aus moderner Origin-Story, Action und einen Hauch Nostalgie.

Im Mittelpunkt steht Prince Adam, der ein gewöhnliches Leben führt, bevor ihn das legendäre Power-Schwert zurück in seine eigentliche Rolle zieht. Gemeinsam mit Cringer kehrt er nach Eternia zurück, wo Skeletor längst die Macht übernommen hat.

Der Film ist Mattels zweites grosses Kino-Projekt nach „Barbie“. Kinostart ist am 4. Juni 2026. Bis dahin gilt: Bei der Macht von Grayskull – Geduld haben.