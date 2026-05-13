Voltron verzichtet auf Kino-Start

Grosse Roboter, bekannte Stars, aber keine grosse Leinwand: Die Live-Action-Version von „Voltron“ erscheint 2027 direkt bei Prime Video und überspringt das Kino komplett.

Hello Everyone . It’s been a minute pic.twitter.com/2Y3FjBGQsy — Henry Cavill (@Official_Cavil) April 24, 2026

Viele Fans hatten wohl gehofft, die gigantischen Mechs erstmals als Realfilm etwa im IMAX-Saal zu erleben. Stattdessen landet der Sci-Fi-Blockbuster direkt im Streaming-Katalog.

Mit Henry Cavill, Sterling K. Brown und Rita Ora setzt Amazon auf prominente Namen. Regie führt Rawson Marshall Thurber, der bereits „Red Notice“ inszeniert hat. Inhaltlich hält sich das Studio bislang noch bedeckt. Bekannt ist lediglich, dass die Neuauflage die klassischen Elemente der Vorlage beibehalten und gleichzeitig eine neue Generation von Pilotinnen und Piloten einführen soll. Das klingt nach einem typischen „Legacy-Sequel“, also einer Mischung aus Nostalgie und moderner Reboot-Formel.