Wednesday bald mit 3. Staffel zurück

Die Geschichte rund um „Wednesday“ geht weiter und nun gibt es bereits eine Neuigkeit zur 3. Staffel. Eva Green stösst als Tante Ophelia zur Addams Family.

Schauspielerin Eva Green wird in der dritten Staffel als die verschwundene Schwester von Morticia Addams zu sehen sein, nachdem sie in der letzten Folge der zweiten Staffel bereits angeteasert wurde: