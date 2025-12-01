Wednesday bald mit 3. Staffel zurück

Die Geschichte rund um „Wednesday“ geht weiter und nun gibt es bereits eine Neuigkeit zur 3. Staffel. Eva Green stösst als Tante Ophelia zur Addams Family.
Schauspielerin Eva Green wird in der dritten Staffel als die verschwundene Schwester von Morticia Addams zu sehen sein, nachdem sie in der letzten Folge der zweiten Staffel bereits angeteasert wurde:
„Eva Green hat schon immer eine aufregende, einzigartige Präsenz auf die Leinwand gebracht – elegant, eindringlich und auf wunderschöne Weise unberechenbar. Diese Eigenschaften machen sie zur perfekten Wahl für Tante Ophelia. Wir sind gespannt, wie sie die Rolle interpretieren und die Welt von Wednesday erweitern wird“, so die Schöpfer, Showrunner sowie Autoren Al Gough und Miles Millar.
„Ophelia ist schon lange verschwunden. Das hat eine Lücke in Morticias Leben hinterlassen und viele unbeantwortete Fragen aufgeworfen. Das Wiederauftauchen von Ophelia wird diese Familie wie eine Bombe treffen“, so Millar gegenüber Tudum.