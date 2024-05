Wednesday: Neuer Teaser-Trailer für 2. Staffel

Fans warten gespannt auf die zweite Staffel von „Wednesday“. Hier gibt es ein neues Lebenszeichen in Form eines Teasers, der die Besetzung der Fortsetzung der Hit-Serie verrät,

Netflix hat mit der Produktion der zweiten Staffel von „Wednesday“ begonnen und die komplette Besetzung enthüllt. Jenna Ortega spielt erneut ihre Rolle als Wednesday Addams, zusammen mit bekannten Gesichtern wie Luis Guzmán als Gomez und Catherine Zeta-Jones als Morticia. Zu den Neuzugängen gehören unter anderem Joy Sunday, Joanna Lumley und Steve Buscemi sowie namhafte Gaststars wie Jamie McShane und Frances O'Connor.

In der Serie geht es weiter um Wednesdays Zeit an der Nevermore Academy, wo sie ihre übersinnlichen Fähigkeiten verbessert und einem übernatürlichen Geheimnis auf den Grund geht, während sie sich einer monströsen Bedrohung für ihre Stadt stellt. Die Schöpfer Alfred Gough und Miles Millar versprechen eine Mischung aus Horror und Humor, wobei Ortega eine actionreichere und filmischere Atmosphäre betont. Der Name der ersten Episode lautet „Here We Woe Again“.