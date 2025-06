Wednesday: Neuer Trailer führt euch in die Nevermore Academy

Die Rückkehr nach Nevermore steht kurz bevor: Der Start der 2. Staffel von „Wednesday“ rückt näher, und Netflix stimmt die Fans mit einem neuen, unterhaltsamen Trailer ein. Dieser gewährt einen spannenden Einblick in die düstere Welt der Nevermore Academy.

Jenna Ortega schlüpft erneut in die Rolle der ikonischen Wednesday Addams, die sich nicht nur alten Feinden, sondern auch vertrauten Freunden stellen muss – ein neues Schuljahr voller makaberem Charme und dunklem Chaos erwartet uns.

Die 2. Staffel erscheint in zwei Teilen: Teil 1 startet am 6. August 2025, Teil 2 folgt am 3. September 2025.