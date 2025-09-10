Wednesday-Schöpfer sprechen über Staffel 3

Während die zweite Staffel von „Wednesday“ noch in aller Munde ist, richtet Netflix den Blick bereits nach vorn: Staffel drei ist offiziell in Vorbereitung. Die Serienschöpfer Alfred Gough und Miles Millar haben ihre Pläne dazu kürzlich im Tudum-Blog vorgestellt.

Achtung: Spoiler!

Nach dem spannenden Finale der zweiten Staffel laufen die Arbeiten an der Fortsetzung bereits auf Hochtouren. Gough und Millar kündigten an, die Figuren noch stärker in ihrer Entwicklung zu beleuchten und das Universum von Nevermore weiter auszubauen. Fans dürfen sich ausserdem auf ein Wiedersehen mit der erweiterten Addams-Familie und neue Geheimnisse rund um Nevermore freuen.

Staffel zwei setzte auf dunklere, komplexere Handlungsstränge, ohne den typisch makabren Humor der Serie zu verlieren – und endete mit einem dramatischen Cliffhanger. Konkrete Details zur Handlung oder ein Starttermin für Staffel drei sind bisher nicht bekannt. Die Macher halten sich bewusst bedeckt, um die Spannung hochzuhalten.