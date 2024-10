Wegen Kino-Flop: Joker Folie à Deux erscheint digital

Der „Joker“-Film aus dem Jahr 2019 konnte zahlreiche Erfolge feiern, doch beim Nachfolger „Joker: Folie à Deux“ sieht es leider anders aus, weshalb die Schöpfer eine strategische Entscheidung treffen mussten.

Die Fortsetzung konnte in den ersten Wochen nach dem Kinostart nicht einmal annähernd genug einspielen, um die hohen Produktionskosten zu decken. Auf der Seite Rotten Tomatoes wird der Film sowohl von Kritikern als auch von Zuschauern miserabel bewertet. Viele Zuschauer kritisieren den Fokus auf das Musikalische.

Warner Bros. hat daher entschieden, den Film bereits am 29. Oktober 2024 digital zu veröffentlichen, was das vorzeitige Ende seiner Kinovorstellung signalisiert. Nach der digitalen Veröffentlichung erscheint der Film am 17. Dezember 2024 auf 4K und Blu-ray, gefolgt von einem vermuteten Streaming-Release auf Max ab August 2025.