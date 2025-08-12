Noch weit, weit weg: Release von Shrek 5 verzögert sich

Fans warten sehnsüchtig auf die Rückkehr des grünen Ogers – doch der Kinostart von „Shrek 5“ ist jetzt doch noch weit, weit weg.

https://www.youtube.com/shorts/BhCSpmVOGow

Ursprünglich sollte der neue Teil am 23. Dezember 2026 erscheinen. Nun haben Universal und DreamWorks den Starttermin jedoch auf den 30. Juni 2027 verschoben – ein halbes Jahr später. Offizielle Gründe wurden nicht genannt. Möglich ist, dass man eine Konkurrenz mit anderen Blockbustern vermeiden will, denn im Dezember 2026 sollen unter anderem Disneys „Avengers: Doomsday“ und „Ice Age 6“ anlaufen.

Mit „Shrek 5“ kehrt die Reihe rund 25 Jahre nach dem ersten Film aus dem Jahr 2001 zurück. Auch diesmal dreht sich alles um den einst missverstandenen Oger und seine bunte Truppe liebenswerter Märchenfiguren.