Weitere Ghostbusters-Filme geplant

Obwohl der letzte Teil der Reihe „Ghostbusters: Frozen Empire“ gemischte Reaktionen erhielt, scheint die Geschichte noch nicht auserzählt. Regisseur Gil Kenan hat wohl Pläne für weitere Filme.

In einem Interview mit der Seite The Direct betonte der Regisseur, wie wichtig es sei, das Erbe fortzusetzen, und deutete anstehende Projekte an. Nähere Informationen gibt es bisher allerdings nicht, so ist weder etwas über die Handlung noch zum Produktionsstart bekannt. Kenan zeigte allerdings Interesse daran, die Franchise weltweit zu erweitern und die Herangehensweisen verschiedener Kulturen an übernatürliche Bedrohungen zu erforschen.

„Ghostbusters“-Fans können sich aber erst einmal auf eine neue animierte Serie auf Netflix freuen, zusammen mit einem animierten Spielfilm, der sich in der Entwicklung befindet.