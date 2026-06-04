Weitere Pläne für Backrooms?

Ein Film zum Spiele-Hit „Backrooms“ war offenbar nur der Anfang. Regisseur Kane Parsons hat anscheinend bereits konkrete Pläne für die Zukunft des Projekts.

Fans können auf Nachschub hoffen. Kane Parsons hat bestätigt, dass die Geschichte von „Backrooms“ von Anfang an über einen einzelnen Film hinausgedacht war. Zwar gibt es noch keine offizielle Fortsetzung, doch der Regisseur verfolgt offenbar eine langfristige Vision – möglicherweise sogar mit mehreren Filmen oder einer Serie.

Der aktuelle A24-Film erzählt die Geschichte eines Mannes, der durch ein Portal in die rätselhaften Backrooms gerät. Am Ende wird jedoch deutlich: Dieses Erlebnis ist nur ein kleiner Ausschnitt einer deutlich grösseren Welt. Genau das war laut Parsons beabsichtigt. Die Verfilmung sei lediglich „der erste Teil“ einer umfangreicheren Erzählung, an der er bereits seit 2022 arbeitet.

Interessant: Parsons versteht „Backrooms“ nicht ausschliesslich als Horrorstoff. In seiner Vorstellung entwickelt sich das Projekt eher zu einer Mischung aus zwischenmenschlichem Drama, Mystery und Techno-Thriller. Die Zukunft der Reihe könnte also deutlich vielfältiger ausfallen, als es der erste Film zunächst vermuten lässt.