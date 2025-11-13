Die Welt von Jumanji kehrt zurück

Fans, die den Humor und das chaotische Abenteuer der „Jumanji“-Filme vermisst haben, dürfen sich freuen: Sony Pictures Entertainment hat offiziell den dritten und letzten Teil der erfolgreichen Trilogie angekündigt. Unter dem Motto „Neues Level freigeschaltet. Jumanji-Film ist offiziell in Produktion“ wurde zudem ein erstes Bild der Besetzung veröffentlicht.

Auch Dwayne Johnson bestätigte die Nachricht persönlich und zeigte sich begeistert:

„Was für ein grossartiges, unterhaltsames und herzliches Abenteuer. Es fühlt sich emotional richtig an, dass unsere geliebte Jumanji-Reihe mit diesem wunderschönen Schlussakkord endet ... Lasst uns einen richtig guten Film machen.“

Die „Jumanji“-Saga begann 1995 mit dem legendären Originalfilm unter der Leitung von Robin Williams. Inspiriert wurde das Franchise von dem 1981 erschienenen Fantasy-Bilderbuch des Autors Chris Van Allsburg.

Der finale Teil soll am 11. Dezember 2026 in die Kinos kommen.