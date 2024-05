Werft einen ersten Blick auf Super Nintendo World in Orlando

In Japan konnte die Super Nintendo World schon überzeugen und nun will Universal an den Erfolg anschliessen. Ein neu veröffentlichtes Video erlaubt einen Blick auf den kommenden Themenpark in Orlando.

Es dauert noch ein Weilchen, bis Fans sich im neuen Themenpark von Universal amüsieren können, denn die Attraktionen „Super Mario Land“ und „Donkey Kong Country“ werden voraussichtlich erst im Sommer 2025 mit dem Park namens „Epic Universe“ eröffnet. Einen ersten Blick könnt ihr trotzdem schon drauf werfen.

„Werft einen ersten Blick auf die Super Nintendo World, eine der fünf fantastischen Welten von Universal Epic Universe. Von Super Mario Land bis Donkey Kong Country – hört von einigen der kreativen Mitarbeiter des Parks, wie sie über die Fahrgeschäfte und Attraktionen sprechen, die ihr entdecken werdet, wenn Epic Universe im Jahr 2025 eröffnet wird“, so Universal.