Werwölfe von Düsterwald erscheint im Oktober bei Netflix

Verfilmungen von Videospielen werden immer häufiger, doch ikonische Gesellschaftsspiele kommen dabei oft zu kurz. Netflix möchte das ändern und hat das Veröffentlichungsdatum für „Die Werwölfe von Düsterwald“ bekannt gegeben. Der Film basiert auf dem weltberühmten Brettspiel und bringt dessen packende Spielmechanik auf die Bildschirme.

Der Film „Werwölfe von Düsterwald“ wird am 23. Oktober 2024 auf Netflix veröffentlicht. Die Verfilmung folgt dem Trend, Brettspiele in Filme umzuwandeln, ähnlich wie bei „Battleship“ und „Dungeons & Dragons“.

Die Handlung erinnert an die „Jumanji“-Reihe, bei der Menschen in die Realität eines Spiels gezogen werden. In diesem Fall wird eine Familie beim Spielen des Brettspiels ins Jahr 1497 versetzt und findet sich in einem von Werwölfen heimgesuchten Dorf wieder. Um zu überleben, müssen sie das Spiel gewinnen, während sie sich mit Panik und Misstrauen der Dorfbewohner auseinandersetzen.