Wicked: Featurette präsentiert magischen Gesang

Der Film „Wicked“ mag zwar nicht typisch weihnachtlich sein, bringt aber definitiv eine magische Atmosphäre mit. Basierend auf dem erfolgreichen Broadway-Musical hat der Film kürzlich eine neue Featurette erhalten, die erstmals längere Szenen mit den singenden Schauspielern zeigt.

Universal Pictures beschreibt dies als „Die wahre Magie in Wicked? Live-Gesang“. Unter der Regie von Jon M. Chu erzählt Wicked die Vorgeschichte der Hexen Elphaba (Cynthia Erivo) und Glinda (Ariana Grande), die an der Shiz-Universität in Oz eine tiefgehende Freundschaft entwickeln und ihre ikonischen Rollen als böse und gute Hexe finden.

Die Starbesetzung umfasst zudem Michelle Yeoh, Jonathan Bailey, Ethan Slater und Jeff Goldblum. Wicked: Part 1 kommt am 12. Dezember 2024 in die Kinos.