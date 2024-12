Wicked: Universal verrät Namen vom zweiten Teil

Die Filmadaption des Musicals „Wicked“ war ein Grossprojekt, das von Anfang an als Zweiteiler geplant war. Beide Teile wurden gleichzeitig gedreht, doch der zweite Teil erscheint erst 2025. Universal hat jetzt aber schon verraten, wie dieser heissen wird.

Nach dem überwältigenden Erfolg von „Wicked“ können es Fans gar nicht abwarten, sich in den zweiten Teil zu stürzen. Der heisst allerdings nicht einfach „Part Two“, sondern trägt den Namen „Wicked: For Good“. Der Name stammt aus einem der bekanntesten Lieder des Musicals, das im zweiten Akt eine besondere Rolle spielt und die Beziehung zwischen Elphaba und Glinda thematisiert.

„Wicked: For Good“ wird voraussichtlich am 21. November 2025 Kino-Premiere feiern. Die Handlung soll dort ansetzen, wo der erste Teil endet.

Achtung! Spoiler-Alarm!

Elphaba hat die Smaragdstadt verlassen und tritt ihren eigenen Weg an, nachdem die Lügen des Zauberers aufgedeckt wurden. Damit wird die Geschichte um die beiden Hauptfiguren Elphaba und Glinda fortgesetzt.