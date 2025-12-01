Wicked soll weiter wachsen

Das „Wicked“-Universum soll weiter wachsen – Universal denkt bereits laut über die nächsten Kapitel aus Oz nach. Wicked: For Good ist mit starken Kinostarts ins Jahr 2025 geschossen und hat dem Kinojahr neuen Drive verpasst. Ob als direkte Fortsetzung oder als Spin-off: Noch ist offen, wohin die Reise geht.

Klar ist aber: Die Filmreihe hat gezeigt, dass Musical-Adaptionen auf der grossen Leinwand funktionieren können. Eine stimmige Besetzung, ein eingespieltes Kreativteam und eine Promo-Maschinerie haben „Wicked“ zu einem der auffälligsten Kinoerfolge der vergangenen zwei Jahre gemacht.

Glinda und Elphaba vergisst man einfach nicht. Kein Wunder also, dass Universal keine Zeit verliert und die Zukunft von Oz bereits weiterdenkt.