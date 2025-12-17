Es: Willkommen in Derry vielleicht noch nicht am Ende

Es schien, als hätte Derry seinen Albtraum endlich überwunden. Doch Produzentin und Drehbuchautorin Barbara Muschietti – deren Bruder bei „Es: Willkommen in Derry“ Regie führt – hat nun angedeutet, dass die Geschichte noch nicht auserzählt sein könnte.

Eine dritte Staffel sei durchaus denkbar, so Muschietti. Auch wenn die ersten beiden Staffeln die zentrale Handlung scheinbar abgeschlossen haben, ist sie überzeugt, dass die von Stephen King erschaffene Welt noch zahlreiche dunkle Ecken bereithält, die es zu erkunden lohnt.

Als Grundlage verweist sie auf den Originalroman, der genügend Ansatzpunkte für eine Fortsetzung liefere. „Wir werden sehen. Es ist ein Universum, und es gibt Charaktere, die nach wie vor faszinierend sind. Es gibt noch viele Lücken“, erklärt Muschietti. Bislang hat HBO „Es: Willkommen in Derry“ jedoch noch nicht offiziell um eine weitere Staffel verlängert.