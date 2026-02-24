Winona Ryder steigt bei Wednesday ein

Winona Ryder trifft erneut auf Tim Burton. Die Schauspielerin kehrt in ein vertrautes Universum zurück und sorgt mit einer Gastrolle in Staffel 3 von „Wednesday“ für frischen Impuls an der Nevermore Academy.

Ryder wechselt damit vom Upside Down in die düsteren Flure von Nevermore. In der neuen Staffel übernimmt sie die Rolle Tabitha und ist in mehreren Episoden zu sehen. Gedreht wird derzeit in Dublin. Inhaltlich bleibt die Serie ihrem bewährten Mix aus Mystery, Coming-of-Age und schwarzem Humor treu. Für euch heisst das: neue Rätsel, übernatürliche Elemente und Allianzen, die nicht sofort erwartbar sind.

Der Reunion-Faktor ist dabei kein Zufall. Ryder und Burton haben bereits mehrfach zusammengearbeitet, zuletzt bei „Beetlejuice Beetlejuice“. Nun folgt der nächste gemeinsame Stopp. Ein konkreter Starttermin für Staffel 3 steht noch aus, der bekannte Cast bleibt jedoch weitgehend an Bord.