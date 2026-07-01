Witch Hat Atelier bekommt eine 2. Staffel

Fantasy-Anime kehrt mit neuen Folgen zurück

News Jasmin Peukert

Nach dem offenen Ende der ersten Staffel steht nun fest: „Witch Hat Atelier“ kehrt mit einer zweiten Staffel zurück. Fans dürfen sich also auf ein Wiedersehen mit Coco und ihrer magischen Welt freuen.

Die erste Staffel umfasste 13 Episoden und erzählte den Beginn von Cocos Reise bis zum zweiten Pentagramm-Test. Im Mittelpunkt steht eine Fantasy-Welt, in der Magie eigentlich angeboren sein soll – bis Coco entdeckt, dass hinter diesem Glauben weit mehr steckt. Die Mischung aus klassischer Fantasy, aufwendig inszenierten Zaubern und einer detailreichen Welt passt zum aktuellen Trend hochwertiger Anime-Adaptionen, die ihre Manga-Vorlagen möglichst originalgetreu umsetzen.

Konkrete Details zum Start der zweiten Staffel gibt es bislang nicht. Die Manga-Vorlage bietet allerdings noch reichlich Stoff für viele weitere Abenteuer.

Quelle: x.com
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