Witch Hat Atelier bekommt eine 2. Staffel

Nach dem offenen Ende der ersten Staffel steht nun fest: „Witch Hat Atelier“ kehrt mit einer zweiten Staffel zurück. Fans dürfen sich also auf ein Wiedersehen mit Coco und ihrer magischen Welt freuen.

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Season 2 Announced!

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The Anime #WitchHatAtelier is officially getting a Season 2!



More information about Season 2 will be shared on our official website and social media channels.



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Die erste Staffel umfasste 13 Episoden und erzählte den Beginn von Cocos Reise bis zum zweiten Pentagramm-Test. Im Mittelpunkt steht eine Fantasy-Welt, in der Magie eigentlich angeboren sein soll – bis Coco entdeckt, dass hinter diesem Glauben weit mehr steckt. Die Mischung aus klassischer Fantasy, aufwendig inszenierten Zaubern und einer detailreichen Welt passt zum aktuellen Trend hochwertiger Anime-Adaptionen, die ihre Manga-Vorlagen möglichst originalgetreu umsetzen.

Konkrete Details zum Start der zweiten Staffel gibt es bislang nicht. Die Manga-Vorlage bietet allerdings noch reichlich Stoff für viele weitere Abenteuer.