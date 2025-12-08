Witziges Teaser-Video zu Malcolm mittendrin

Fans der ikonischen Sitcom „Malcolm mittendrin“ mussten lange warten, doch die Familie kehrt zurück, wie ein offizieller Teaser ankündigt.

Mit „Malcolm mittendrin: Das Leben ist immer noch ungerecht“ feiert die Kultserie ihre Rückkehr als Neuauflage. Disney hat nun einen ersten Teaser veröffentlicht, der sofort den Grundton des typischen Humors setzt.

Fast die komplette Hauptbesetzung ist für die neue Staffel mit vier Folgen wieder dabei. Dazu zählen unter anderem Jane Kaczmarek, Bryan Cranston, Frankie Muniz, Chris Masterson, Justin Berfield und Emy Coligado. Ergänzt wird der Cast durch neue Gesichter, die frische Impulse versprechen.

Einen genauen Starttermin gibt es bisher nicht, Hulu nennt lediglich das Jahr 2026.