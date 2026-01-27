Wonder Man: Neues Video gibt Einblick in Ton, Cast und Story

Ein neuer Clip macht wirklich Lust auf Marvels nächste Serie „Wonder Man“.

Everyone needs an agent like Janelle.



Stream all episodes of Marvel Television’s #WonderMan, tomorrow at 6PM PT only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/r7mX3J17rm — Marvel Studios (@MarvelStudios) January 26, 2026

Das neue Video mit Yahya Abdul-Mateen II als Simon Williams ordnet den Ton der Serie ein. Disney+ schickt mit „Wonder Man“ eine eher unbekannte Figur ins Rampenlicht, aber bisher kommt die Figur ziemlich gut an.

Zur Besetzung gehören neben Abdul-Mateen II auch Ben Kingsley als Trevor Slattery, Demetrius Grosse als Eric Williams alias Grim Reaper sowie Ed Harris, Bob Odenkirk, Courtney Cox und Josh Gad.

In den Comics ist Simon Williams der Sohn eines Industriellen, dessen Firma durch die Konkurrenz von Stark Industries in Schwierigkeiten gerät. Ein Deal mit Baron Zemo verschafft ihm ionische Kräfte, also Superstärke und hohe Widerstandsfähigkeit. Nach mehreren Konflikten mit den „Avengers“ wechselt er schliesslich die Seiten. Ob und wie stark sich die Serie daran orientiert, bleibt offen.

„Wonder Man“ feiert heute Premiere auf Disney Plus.