Wunsch erfüllt: Ryan Gosling wird Ghost Rider

Im Rahmen der Comic-Con in San Diego hat Marvel einen der hartnäckigsten Fanwünsche offiziell bestätigt: Ryan Gosling übernimmt die Rolle des „Ghost Rider“ im Marvel Cinematic Universe (MCU).

Just because the lights go out, does not mean it’s a sign.



Ghost Rider enters the MCU, only in theaters 2028. #SDCC pic.twitter.com/zkrNZodFFG — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 26, 2026

Marvel Studios verkündete die Besetzung während seines Hall-H-Panels auf der San Diego Comic-Con. Ryan Gosling schlüpft in die Rolle von Johnny Blaze alias „Ghost Rider“ und arbeitet dafür erneut mit Regisseur Shawn Levy zusammen. Beide standen bereits für den kommenden Film „Star Wars: Starfighter“ gemeinsam vor der Kamera. Auf der Bühne erklärte Gosling, dass er die Figur schon seit Längerem verkörpern wollte. Für viele Fans dürfte die Bestätigung daher weniger überraschend sein als der Zeitpunkt der Ankündigung.

Der Kinostart ist für 2028 geplant. Regie führt Shawn Levy, der zuletzt „Deadpool & Wolverine“ inszenierte. Damit wird eines der am längsten diskutierten Fan-Castings der vergangenen Jahre Realität und Ghost Rider erhält seinen Einstand im Marvel Cinematic Universe.