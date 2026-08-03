X-Men nimmt weiterhin Form an

Marvel Studios arbeitet offenbar weiter am neuen „X-Men“-Film. Laut einem Bericht soll Samara Weaving die Rolle der Telepathin Emma Frost übernehmen. Eine offizielle Bestätigung steht allerdings noch aus.

Mit dem neuen „X-Men“-Film nimmt der Neustart der Mutanten im Marvel Cinematic Universe (MCU) weiter Form an. Wie Deadline berichtet, fiel die Wahl nach mehreren Casting-Runden auf Samara Weaving. Regisseur Jake Schreier und Marvel-Studios-Präsident Kevin Feige sollen sich in dieser Woche für die Schauspielerin entschieden haben. Emma Frost zählt zu den bekanntesten Mutanten des Marvel-Universums. In den Comics trat sie zunächst als Gegenspielerin der X-Men auf, entwickelte sich später jedoch zu einer wichtigen Verbündeten des Teams.

Für Samara Weaving wäre die Rolle der nächste grosse Karriereschritt nach einem erfolgreichen Jahr 2026. Nach ihrer Rückkehr in „Ready or Not 2“ könnte nun der Sprung ins MCU folgen – vorausgesetzt, Marvel Studios bestätigt die Besetzung offiziell.