Young Sherlock: Zurück an den Anfang

Nach über zehn Jahren kehrt Guy Ritchie ins „Sherlock“-Universum zurück – und richtet den Blick diesmal auf die ungeschliffenen Anfänge des legendären Ermittlers.

Mit der Serie „Young Sherlock“ haucht Amazon dem Franchise neues Leben ein. In acht Episoden zeigt die Produktion Sherlock Holmes als Teenager im Oxford der 1870er-Jahre: impulsiv, rastlos und noch weit entfernt vom brillanten Gentleman mit Pfeife. Als er in einen Mordfall verwickelt wird, gerät er selbst zunehmend unter Verdacht.

Der erste Teaser macht deutlich: „Young Sherlock“ ist kein nostalgischer Whodunit, sondern ein energiegeladenes Period Piece mit hohem Tempo und prominenter Besetzung.

„Young Sherlock“ feiert am 4. März 2026 Premiere bei Amazon Prime Video.