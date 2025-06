In Your Dreams: Netflix enthüllt Trailer zu Animationsfilm

Netflix bringt Farbe in den Herbst für alle Comedy- und Animationsfans: Mit dem frisch veröffentlichten Trailer zu „In Your Dreams“ erwartet das Publikum eine fantasievolle Mischung aus Humor, Herz und surrealem Abenteuer.

Im Mittelpunkt stehen zwei Geschwister, die durch ein geheimnisvolles Buch namens „The Legend of the Sandman“ in eine traumartige Parallelwelt gezogen werden. Dort beginnt ein wildes Abenteuer voller skurriler Figuren und absurder Szenen. Der Film verwebt Kindheitsfantasien, Ängste und die Kraft familiärer Bindung zu einer ebenso emotionalen wie unterhaltsamen Geschichte.

„In Your Dreams“ startet am 7. November exklusiv auf Netflix.