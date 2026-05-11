Yu-Gi-Oh! bekommt grosse Kunstausstellung in Tokio

Fast 30 Jahre nach dem Start von „Yu-Gi-Oh!“ bekommt das Franchise eine Ausstellung, die sich komplett der Kunst hinter dem Kartenhype widmet. Wer die Werke live sehen will, muss allerdings nach Tokio reisen.
▬ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▬#高橋和希原画展— 高橋和希原画展 YU-GI-OH! ART WORKS【公式】 (@tkazukiten) May 8, 2026
YU-GI-OH! ART WORKS
開催決定
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伝説が、今再びよみがえる――
作家・高橋和希の初の原画展が
2026年冬に東京で開催決定
詳細は2026年8月下旬発表予定https://t.co/A3Qk0npq2g#遊戯王 pic.twitter.com/HcgorvDlKj
Im Winter 2026 sollen im Rahmen von „Yu-Gi-Oh! Art Works“ erstmals Originalzeichnungen von Serien-Schöpfer Kazuki Takahashi ausgestellt werden, darunter frühe Entwürfe, Skizzen und seltene Illustrationen. Ein erster Teaser zeigt Hauptfigur Yugi Muto mit dem ikonischen Millennium-Puzzle. Nostalgie-Faktor: extrem hoch. Weitere Infos zur Ausstellung wollen die Veranstalter Ende August veröffentlichen.
Auch bekannte Stimmen aus dem Anime haben sich bereits zur Ankündigung geäussert. Shunsuke Kazama, die japanische Stimme von Yugi, beschreibt Takahashis Werke als zeitlose Geschichten, die Fans bis heute verbinden. Kaiba-Sprecher Kenjiro Tsuda erinnert sich daran, wie selbst spontane Zeichnungen des Künstlers „wie Magie“ wirkten. Fast wie ein seltener Ultra-Rare-Moment, nur eben auf Papier statt im Booster-Pack.