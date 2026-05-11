Yu-Gi-Oh! bekommt grosse Kunstausstellung in Tokio

Fast 30 Jahre nach dem Start von „Yu-Gi-Oh!“ bekommt das Franchise eine Ausstellung, die sich komplett der Kunst hinter dem Kartenhype widmet. Wer die Werke live sehen will, muss allerdings nach Tokio reisen.

Im Winter 2026 sollen im Rahmen von „Yu-Gi-Oh! Art Works“ erstmals Originalzeichnungen von Serien-Schöpfer Kazuki Takahashi ausgestellt werden, darunter frühe Entwürfe, Skizzen und seltene Illustrationen. Ein erster Teaser zeigt Hauptfigur Yugi Muto mit dem ikonischen Millennium-Puzzle. Nostalgie-Faktor: extrem hoch. Weitere Infos zur Ausstellung wollen die Veranstalter Ende August veröffentlichen.

Auch bekannte Stimmen aus dem Anime haben sich bereits zur Ankündigung geäussert. Shunsuke Kazama, die japanische Stimme von Yugi, beschreibt Takahashis Werke als zeitlose Geschichten, die Fans bis heute verbinden. Kaiba-Sprecher Kenjiro Tsuda erinnert sich daran, wie selbst spontane Zeichnungen des Künstlers „wie Magie“ wirkten. Fast wie ein seltener Ultra-Rare-Moment, nur eben auf Papier statt im Booster-Pack.