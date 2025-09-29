Yu-Gi-Oh!: Konami startet mit Genesys ein neues Format

„Yu-Gi-Oh!“ startet mit „Genesys“ in ein neues Turnierformat. Konami stellt das Trading Card Game (TCG) neu auf und will damit sowohl Veteranen als auch Einsteiger ansprechen.

Anstelle von Pendel- oder Link-Monstern setzt „Genesys“ auf ein klassischeres Spielfeld sowie ein Punktesystem für Decks. Eine Bannliste gibt es nicht – stattdessen hat jede Karte einen Wert, und ihr müsst innerhalb eures Punktekontos bauen. Das fühlt sich an wie ein Draft-Modus, nur eben mit euren Lieblingskarten.

Das Format ist ab sofort in lokalen Turnieren spielbar und wird bald auch auf grossen Events getestet. In Europa stehen dafür der 22. und 23. November bei der „YCS Bologna“ auf dem Plan.

„Genesys“ richtet sich an Nostalgiker, Neulinge und alle, die Lust auf eine frische Deckbau-Herausforderung haben – ein perfekter Anlass also, eure alten Karten wieder aus der Schublade zu holen.