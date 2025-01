Zauberhafte Schwestern: Fortsetzung im Gespräch

Solltet ihr wie so viele ebenfalls auf eine Fortsetzung von „Zauberhafte Schwestern“ gehofft haben, geht dieser Wunsch nun vielleicht in Erfüllung. Regisseurin Susanne Bier soll derzeit mit Warner Bros. über einen weiteren Film verhandeln.

Das Original aus dem Jahr 1998 erzählte die Geschichte zweier Hexen-Schwestern, die bei ihren Tanten in einer Kleinstadt aufwuchsen und dort schon als kleine Kinder mit einigen Hürden zu kämpfen hatten. Im Laufe ihres Lebens schien ausserdem die Chance auf die wahre Liebe bedroht. Allein in den USA spielte der Film, in dem die Star-Schauspielerinnen Sandra Bullock und Nicole Kidman die Hauptrollen spielten, über 47 Millionen Dollar ein.

Die Oscar-prämierte Regisseurin Susanne Bier soll derzeit mit Warner Bros. über eine Fortsetzung sprechen. Für das Drehbuch sei laut Berichten Akiva Goldsman vorgesehen, ausserdem sollen die zwei Schauspielerinnen nicht nur als Produzenten mitwirken, sondern auch in ihre Rollen zurückkehren.