Zelda-Entwickler wären an einem Film interessiert

Der Erfolg von „The Super Mario Bros. Movie“ hat das Interesse an weiteren Verfilmungen geweckt. Hier steht jetzt zum Beispiel „The Legend of Zelda“ im Raum.

Der Film um das beliebte Duo Mario und Luigi ist ein riesiger Erfolg, der auch die „The Legend of Zelda“-Entwickler Eiji Aonuma und Hidemaro Fujibayashi beeindruckt und gleichzeitig das Interesse an einer Verfilmung der „Zelda“-Spiele geweckt hat.

Noch ist nichts in Planung, denn obwohl beide an diesem Projekt interessiert wären, liegt die Entscheidung laut eigenen Angaben nicht in ihrer Hand.

Dass Nintendo durchaus das Potenzial hätte, hat der Konzern bereits bewiesen, zudem liefern die bisher veröffentlichten „The Legend of Zelda“-Spiele reichlich Material, um einen Film zu gestalten.