Zombies wieder unterwegs – The Walking Dead: Dead City geht weiter

AMC hat kürzlich den ersten Teaser zur dritten Staffel von „The Walking Dead: Dead City“ veröffentlicht und gleichzeitig den Starttermin bekannt gegeben.

Am 26. Juli kehrt die Zombie-Serie zurück. Im Mittelpunkt stehen erneut Lauren Cohan als Maggie und Jeffrey Dean Morgan als Negan, die ihre komplizierte Allianz offenbar weiterführen müssen. Beide sind inzwischen zusätzlich hinter der Kamera als Executive Producer an der Serie beteiligt.

Zwischen einstürzenden Hochhäusern und Walker-Chaos wird weiterhin versucht, New York neu aufzubauen. Der Trailer zeigt eine überraschend stabile Community mitten in Manhattan – mit Strom, Waffen und einem Hauch von Normalität statt dauerhaftem Überlebenskampf. Genau dieser urbane Endzeit-Look hebt „Dead City“ weiterhin vom restlichen „Walking Dead“-Universum ab.