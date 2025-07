Zoomania 2: Disney veröffentlicht vollen Trailer zum lang erwarteten Sequel

Der Animationshit „Zoomania“ entwickelte sich seit seiner Veröffentlichung 2016 rasch zum Fanliebling – nun hat Disney endlich einen umfangreichen Trailer zur heiss ersehnten Fortsetzung veröffentlicht.

In „Zoomania 2“ kehren Judy Hopps und Fuchs Nick Wilde für ein neues Abenteuer zurück, das Zootopia erneut in Aufruhr versetzt.

Im Mittelpunkt steht ein mysteriöser Reptilien-Charakter namens Gary, dessen Machenschaften die Ordnung der Stadt bedrohen. Die Ermittlungen führen Judy und Nick in unbekannte und berüchtigte Viertel von Zoomania – dabei wird ihre Freundschaft und Zusammenarbeit auf eine harte Probe gestellt.

Die Regie übernehmen erneut Jared Bush und Byron Howard, während Yvett Merino als Produzentin mit an Bord ist. Inhaltlich knüpft die Fortsetzung an die Themen des ersten Teils an, erweitert aber zugleich das Universum um neue Figuren und Beziehungen.

„Zoomania 2“ startet am 27. November 2025 in den Kinos.