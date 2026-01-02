Zoomania 2 knackt Disney-Rekord

Vom Kinohit zum neuen Branchen-Massstab: „Zoomania 2“ setzt sich an die Spitze der Disney-Animationsfilme und verdrängt den bisherigen Rekordhalter „Frozen 2“. Die Fortsetzung rund um Judy Hopps und Nick Wilde spielte weltweit fast 1,5 Milliarden Dollar ein und überholte den Vorgänger damit knapp, aber messbar.

Damit zählt der Film zu den wenigen Produktionen, die 2025 ein derart grosses internationales Publikum erreichen konnten. Auffällig ist vor allem das Tempo: Bereits nach 17 Tagen wurde die Milliardenmarke geknackt – ein Wert, den sonst nur wenige familienfreundliche Filme erreichen.

Inhaltlich setzt Disney auf Verlässlichkeit statt Risiko: ein eingespieltes Ermittler-Duo, pointierter Humor, aktuelle Themen und ein eingängiger Soundtrack. Kein radikaler Neustart, sondern konsequente Weiterentwicklung – und genau das scheint beim Publikum anzukommen.