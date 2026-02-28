Zootopia 2 übernimmt die Spitze

„Zootopia 2“ hat in den USA die Spitze der Kinocharts 2025 erklommen. Mit 424,2 Millionen Dollar zieht die Fortsetzung nur knapp an „A Minecraft Movie“ vorbei. Auch international läuft es gut: Der Film gehört zu einer kleinen Gruppe von Milliarden-Hits und zeigt, wie solide Animationssequels derzeit performen.

Nach rund 13 Wochen im Kino steht fest: „Zootopia 2“ ist der umsatzstärkste Film des Jahres in Nordamerika. Der Vorsprung mag klein sein, aber symbolisch – er verdeutlicht, wie eng das Rennen an den Kinokassen geworden ist.

Weltweit reiht sich „Zootopia 2“ in einen exklusiven Club ein: Nur drei Filme überschritten 2025 die Milliarden-Dollar-Marke, neben dem Live-Action-Remake „Lilo & Stitch“ und Chinas Publikumsliebling „Ne Zha 2“, der die Gesamtführung hält. Für Disney summierte sich das Ticketgeschäft damit auf über sechs Milliarden Dollar – zusammen mit „Avatar: Fire and Ash“.