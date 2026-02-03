Zurück nach Hawkins

Hawkins ruft. Netflix erweitert das „Stranger Things“-Universum um ein animiertes Spin-off. „Tales From ’85“ spielt zwischen Staffel 2 und 3 und zeigt Eleven sowie die Gang in einem vermeintlich ruhigen Winter 1985, bis unter dem Schnee etwas erwacht.

Der veröffentlichte Trailer setzt auf bekannte Motive: Will steht vor Els Tür, Hopper mahnt zur Ordnung, die Bikes rollen Richtung D&D-Keller. Alles wirkt normal. Zu normal. Denn wie es sich für das Upside Down gehört, bleibt der Horror nicht lange auf Stand-by.

Produziert wird das Spin-off unter anderem von den Duffer Brothers, animiert von Flying Bark Productions. Der neue Voice-Cast verleiht den Figuren frische Stimmen – ein klarer Neustart ohne Reboot.

„Stranger Things: Tales From ’85“ startet voraussichtlich am 23. April 2026 bei Netflix.