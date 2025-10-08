Wer das Universum von „Game of Thrones“ vermisst, sollte sich den Januar 2026 rot im Kalender markieren: HBO entführt euch mit „A Knight of the Seven Kingdoms“ zurück nach Westeros.

Dieses Mal ohne Drachen – doch das macht die Serie nicht weniger fesselnd. Im Mittelpunkt steht Ser „Dunk“ Duncan, ein wandernder Ritter, der keinem bestimmten Herrscher oder Haus verpflichtet ist.

Die erste Staffel basiert auf George R.R. Martins „The Hedge Knight“ und spielt rund ein Jahrhundert vor den Ereignissen von „GoT“. Laut einem Interview mit Entertainment Weekly legt die Serie den Fokus auf eine persönlichere Perspektive, mittelalterliche Einfachheit und Geschichten gewöhnlicher Menschen.

Ein genauer Release-Termin steht noch nicht fest.