Zweite Staffel von Fallout soll bereits in Planung sein

In Kürze startet die sehnlichst erwartete postapokalyptische Serie „Fallout“ von Amazon Prime. Eine zweite Staffel soll sich bereits in der Planung befinden – auch der Ort für die Dreharbeiten soll bereits feststehen.

Die kalifornische Filmkommission gab kürzlich bekannt, dass sie 152 Millionen US-Dollar an Steueranreizen für ein Dutzend Fernsehserien vergeben hat. Variety berichtet, dass „Fallout 2“ auf dieser Liste steht und 25 Millionen US-Dollar erhalten soll.

Während die erste Staffel in New York und Utah produziert wurde, soll die zweite Staffel in Kalifornien gedreht werden, bisher gibt es allerdings keine offiziellen Ankündigungen.

„Fallout“ feiert am 11. April 2024 Premiere bei Amazon Prime. Die erste Episode wird ausserdem auf auserwählten Twitch-Kanälen gestreamt.