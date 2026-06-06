gen Atlas von Fumito Ueda enthüllt

genDESIGN hat ihr neues Spiel "gen ATLAS" enthüllt. Unter der Leitung von Fumito Ueda ist "gen ATLAS" ein Singleplayer-Sci-Fi-Action-Adventure, das für PC, PlayStation 5 und die Xbox Series X|S erscheint wird.

Ohne zu wissen warum, wacht ihr auf einem verlassenen Planeten auf. Vor euch liegt eine riesige, stille Welt. Kolossale Strukturen erstrecken sich über weite Ebenen, verlassene Anlagen und ein sich ständig veränderndes Meer. Die Überreste eines "grossen Entwurfs" bedecken die Oberfläche des Planeten.

Während ihr tiefer in diese fremde Welt reist, erwartet euch ein kolossaler Roboter. Seine Kraft öffnet Wege zu Orten, die einst unerreichbar waren, und verändert eure Vorstellung von der Welt. Nach langer Zeit beginnen sich die Überreste dieser vergessenen Konstrukte wieder zu bewegen…

"Das Team und ich sind allen Fans dankbar, die mehr über unser Spiel erfahren wollten. Ihre Leidenschaft und ihr Enthusiasmus haben uns seit jeher motiviert und inspiriert. Wir hoffen, eine Erfahrung zu teilen, die Momente des stillen Staunens und der Entdeckung anregt."

Fumito Ueda, CEO und Creative Director von genDESIGN

"gen ATLAS" wird von Epic Games veröffentlicht und wird im Epic Games Store, auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X|S verfügbar sein.