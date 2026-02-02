Genigods: Nezha angekündigt

Genigods Lab stellt uns "Genigods: Nezha" für PS5 und den PC vor. Einen ersten Trailer gibt es auch zu sehen.

Bei "Genigods: Nezha" handelt es sich um ein anspruchsvolles Action-Rollenspiel, welches in der chaotischen Schöpfungsmythologie des alten China verankert ist. Im Mittelpunkt steht dabei die Geistperle, das erste von der Göttin Nüwa aus Erde, Wasser und Feuer erschaffene Leben, das als Nezha wiedergeboren wird. Die Handlung erzählt von einer Welt im Zerfall, in welcher der Schöpfergott Pangu schläft, zehn Sonnen das Land verbrennen und Götterkriege Himmel und Erde verwüsten. Nüwa übergibt darin Nezha das Herz der Geistperle, eine Quelle göttlicher Wasserkraft, die Fähigkeiten und Fortschritt bestimmt.

Die Geschichte entfaltet sich dann entlang dreier zentraler Aufgaben: Nezha soll etwa den zerbrochenen Himmel mit den Fünffarbigen Steinen reparieren, die eigene Herkunft aufdecken und in den Abgrund der Rückkehr hinabsteigen, um Raumzeitrisse zu versiegeln. Das Kampfsystem verbindet konzeptionell Boden und Luftgefechte, erlaubt den Wechsel zwischen Nahkampf mit dem Feuerspeer und schnellen Angriffen mit Wind Feuerrädern. Kurzzeitige mythische Kräfte, kombinierbare Relikte und besondere Effekte erweitern zudem die taktischen Möglichkeiten.

Technisch setzt der Titel auf die Unreal Engine 5 und ist für die PS5 optimiert. Wir besteigen kolossale Götter, kämpfen direkt auf ihren Körpern und erklimmen mit Hilfe des Riesen Kuafu den Sonnenbaum, um die überzähligen Sonnen zu besiegen. Das Kampfsystem orientiert sich dabei an einer fliessenden Wasserphilosophie und an reaktionsbetonten Kampftechniken, welche präzises Parieren und Kontern belohnen.

"Genigods: Nezha" hat noch keinen Releasetermin.