Gennady auch für Konsole

Publisher Sobaka Studio und Entwickler Feed 64 haben auch Konsolenfassungen von "Gennady" in Aussicht gestellt. Zuvor war der Titel nur für den PC angekündigt gewesen.

Demnach befindet sich "Gennady" auch für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und Switch in Entwicklung. Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen bestehen offenbar nicht und weitere Fassungen, etwa für Switch 2, sind wohl ebenfalls nicht angedacht.

Einen Trailer zu den Konsolenfassungen von "Gennady" gibt es dagegen schon jetzt zu sehen. Darin betont man unter anderem den unkonventionellen Grafikstil des Roguelike Plattformers und erklärt das spielerische Grundgerüst.

"Gennady" erscheint im vierten Quartal. Für den PC ist schon jetzt eine spielbare Demo verfügbar.